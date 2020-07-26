Дерево защитит раствор против грибка

Многие дачники сталкиваются летом с тем, что яблоки вдруг становятся коричневыми, а после – гниют. Серые споры грибка, которые появляются на плодах, быстро перекидываются на здоровые яблоки. Как предотвратить эту неприятность – в материале "Утро.ру".

Чем обрабатывать яблоню

Сорта деревьев, которые поздно созревают, например, Антоновку или Китайку можно в середине лета обработать фунгицидами. Эти вещества уничтожают плодовую гниль, убивая грибок изнутри. Обрабатывать яблони нужно за 30 дней до сбора урожая. Для этого подойдет, например, 1% раствор Железного купороса.

Однако опрыскивать яблони много не стоит. Весной и осенью же можно увеличить количество раствора и его концентрацию до 3%.Проводить такую процедуру стоит лишь тогда, когда нет ветра и дождя.

Как защитить плодовое дерево от вредителей

Одним опрыскиванием обойтись не удастся, рассказывает автор канала "Дачные секреты от Виктории Радзевской" на Яндекс.Дзене. Так, важно утилизировать гнилые плоды, которые как висят на дереве, так и упали на землю. Пропавший урожай лучше сжечь, чтобы грибок не попал на другие деревья. Также необходимо обрабатывать яблоню от вредителей, которые являются переносчиками грибка. Для этого подойдет, например, настой полыни. Эти вещества не вредят плодам.