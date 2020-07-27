Чем заняться в саду в конце июля - подробный план работ от "Утро.ру"

27 июля Луна находится в знаке зодиака Скорпион. Он характеризуется как очень плодородный. Все посеянные в этот день растения достаточно быстро всходят. И в дальнейшем вас ждет богатый урожай. О том, чем стоит заняться в этот день, а что отложить "до лучших времен", – в материале "Утро.ру".

Что можно делать 27 июля в огороде

Как мы уже сказали, в этот день можно смело заниматься посадкой на долгое хранение и на семена. Многолетние и однолетние луковичные растения, а также тыквенные и овощные в знаке Скорпион не будут страдать от различных заболеваний. Также это не грозит картофелю, моркови, свекле, редису, помидорам. Можно заниматься и перцами, баклажанами, сельдереем.

В эту дату огородники могут рассадить и цветы, лекарственные травы. Это особенно касается вьющихся растений и тех, которые имеют колючки или шипы. 27 июля – благоприятный период для полива, подкормки растений и их прививания, замачивания семян.

Что нельзя делать садоводу 27 июля

Строго запрещено в эту дату размножение клубнелуковичных и луковичных растений. Дело в том, что в этот период не исключено загнивание корней. Поэтому лучше заняться другими культурами в своем саду. Молодой картофель 27 июля также не стоит трогать. Если вы все же выкопаете его сегодня, то он будет водянистым и быстро испортится.

Не советуют звезды дачникам и обрезать растения, растущие в огороде. Это серьезно навредит им. Для такой важной процедуры лучше подобрать другой, более подходящий день.

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем огородника на весь июль.