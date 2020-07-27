Миллион российских семей сократит траты на услуги ЖКК

Миллион российских семей сократит траты на услуги ЖКК
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Получить компенсацию на оплату коммуналки станет легче

Российские власти намерены снизить порог допустимых расходов семьи для получения субсидии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, возможность получить от государства компенсации на оплату коммуналки распространится еще на более чем миллион семей.

Речь идет о пороговом значении расходов на ЖКУ. Так, согласно действующим правилам, россиянин может обратиться за субсидией только в том случае, если на оплату коммунальных услуг уходит не менее 22% совокупного дохода семьи. Если на квитанции семья тратит меньше 22% от общего дохода, то компенсации им не положены.

Сейчас профильные ведомства в правительстве страны проработали возможность снижения этой планки с 22% до 15%. Такую норму планируют распространить на всю территорию РФ.

Как отмечает "Российская газета", в некоторых регионах этот порог уже снижен на местном уровне. Однако теперь федеральные власти намерены установить единый порог для всей страны.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что часть россиян сможет выйти на пенсию раньше благодаря трудовому стажу.

Ольга ФЕДОРОВА

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