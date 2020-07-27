Названа возможная дата презентации нового iPhone 12

Названа возможная дата презентации нового iPhone 12
Об этом сообщили инсайдеры

Новый флагман от iPhone покажут на презентации, которая может состояться уже 8 сентября. Пока эта информация не объявлена официальным источником.

Если данные подтвердятся, то до выхода долгожданного флагмана остается немногим больше месяца. На презентации также покажут "умные часы" от Apple и iPad.

Как отмечает Gizchina, 27 октября должна состояться еще одна презентация, на которой представят уже "яблочные" планшеты и беспроводное зарядное устройство AirPower.

Оба мероприятия должны пройти в онлайн-формате. Несмотря на то, что в Apple пока что не указали окончательной даты показа гаджетов, новость вызвала интерес у поклонников и активных пользователей современных мобильных устройств.

"Утро.ру" писало ранее, что американский производитель может перенести презентацию iPhone 12 из-за коронавирусной инфекции, несмотря на традиционные осенние предпоказы.

Егор МАЛКОВ

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