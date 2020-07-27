Не дожидаясь желтой ботвы: когда следует выкапывать картошку

Не дожидаясь желтой ботвы: когда следует выкапывать картошку
Фото: pixabay.com
Опытные огородники проверяют зрелость клубней по кожуре

Приближается август, а вместе с ним и время сбора урожая картофеля. Зачастую подходящие сроки определяют по ботве – если она упала и начала засыхать, то клубни созрели. Однако порой листья остаются зелеными до поздней осени. Как определить спелость картошки – в материале "Утро.ру".

Когда копать молодую картошку

Молодые клубни огородники начинают выкапывать еще во второй половине лета, после цветения. Такой картофель отлично подходит для приготовления, а вот долго хранить его не получится.

Однако перезревание также скажется на качестве урожая: если вовремя его не выкопать, на клубнях появляются мелкие картофелины, которые вытягивают соки из выращенного овоща.

Когда выкапывать картофель для хранения

Большинство сортов картошки созревает приблизительно за 80 дней. Таким образом, если первые побеги взошли в конце мая, то в первой трети августа уже можно приступать к огородным работам. Однако если лето было холодным или засушливым, рост кустов мог приостановиться.

Как определить спелость картофеля

Перед сбором всего урожая дачники советуют сначала выкопать один куст и проверить клубни на спелость. Так, нужно потереть овощ пальцем. Если от картофеля отходит тонкая кожура, значит копать еще рано. Зрелый клубень таким образом повредить не получится.

Ранее "Утро.ру" рассказало о главных ошибках при окучивании картофеля.

Карина СИРАЗОВА

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