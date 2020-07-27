Животное не проявляло агрессии из-за холодного климата

Житель Подмосковья обнаружил у деревни Русавкино-Романово в реке Вьюнке крокодила. Находка вызвала настоящий ажиотаж: никто не ожидал, что в средней полосе России можно выловить такое животное.

После этого мужчина решил обратиться в "Экодеревушку", чтобы они поймали крокодила. Через пару дней это удалось сделать.

Оказалось, что бояться зверя не стоит: в подмосковном регионе крокодилы не очень любят охотиться из-за холодного климата. В таких условиях они игнорируют даже проплывающих мимо лягушек, не говоря о более мелких существах, сообщает "Подмосковье Сегодня".

По этой причине выловить крокодила не составило труда. Животное даже не оказывало никакого сопротивления. Труднее всего, по словам представителей "Экодеревушки", было его разыскать. Но теперь им есть чем похвастаться – есть первый крокодил на своей ферме.

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