Мера коснется средств, которые появились у граждан незаконно

Правительство думает, как исправить ситуацию с многомиллиардным дефицитом Пенсионного фонда России. Так, власти размышляют над тем, чтобы средства, которые будут забирать у россиян, если их получение признают нелегальным, попадут в ведомство.

Сейчас государству отдается лишь имущество, которое куплено на незаконные средства. В 2020-м ПФР уже получил 21,4 млрд руб. – деньги, которые возникли из-за конфискации имущества у чиновников. При этом, по решению Конституционного суда, с 2019 года это "наказание" распространяется не только представителей власти, но и на любого россиянина.

Теперь Минфин работает над поправками в Бюджетный кодекс РФ, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Изменения, которые коснутся и Гражданского кодекса, хотят внести такие, чтобы взыскивать можно было не только такое имущество, но и деньги, законность получения которых доказать невозможно.

В пресс-службе Минфина отметили, что поправки заработать уже в декабре 2020 года, уточняет телеканал "360".