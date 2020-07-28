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Финансовую поддержку семей с детьми в размере 10 тыс. руб. могут продлить на август. Речь идет о выплатах для семей, где растут дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Как отметил депутат Михаил Тарасенко, государству следует поддержать граждан и в августе. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка в стране полностью не стабилизировалась. Ряд ограничений продолжает действовать. Некоторые предприятия в российских регионах так и не открыли, а значит, людям нужна материальная помощь.
Кроме того, скоро 1 сентября. Август – как раз то время, когда семьям с детьми нужны средства на подготовку школьников к новому учебному году, пишет Рrimpress
Напомним, российские семьи получили на детей по 10 тыс. руб. в июне и июле. За продление финансовой поддержки от государства выступила общественность.
Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам станет легче получить компенсацию на оплату коммуналки. По подсчетам экспертов, миллион российских семей сократит траты на услуги ЖКХ.
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