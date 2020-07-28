Выплаты на детей планируют продлить

Выплаты на детей планируют продлить
Деньги. Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дополнительные деньги помогут семьям справиться с кризисом и подготовить школьников к учебе

Финансовую поддержку семей с детьми в размере 10 тыс. руб. могут продлить на август. Речь идет о выплатах для семей, где растут дети в возрасте от 3 до 16 лет.

Как отметил депутат Михаил Тарасенко, государству следует поддержать граждан и в августе. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка в стране полностью не стабилизировалась. Ряд ограничений продолжает действовать. Некоторые предприятия в российских регионах так и не открыли, а значит, людям нужна материальная помощь.

Кроме того, скоро 1 сентября. Август – как раз то время, когда семьям с детьми нужны средства на подготовку школьников к новому учебному году, пишет Рrimpress

Напомним, российские семьи получили на детей по 10 тыс. руб. в июне и июле. За продление финансовой поддержки от государства выступила общественность.

Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам станет легче получить компенсацию на оплату коммуналки. По подсчетам экспертов, миллион российских семей сократит траты на услуги ЖКХ.

Ольга ФЕДОРОВА

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