Дополнительные деньги помогут семьям справиться с кризисом и подготовить школьников к учебе

Финансовую поддержку семей с детьми в размере 10 тыс. руб. могут продлить на август. Речь идет о выплатах для семей, где растут дети в возрасте от 3 до 16 лет.

Как отметил депутат Михаил Тарасенко, государству следует поддержать граждан и в августе. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка в стране полностью не стабилизировалась. Ряд ограничений продолжает действовать. Некоторые предприятия в российских регионах так и не открыли, а значит, людям нужна материальная помощь.

Кроме того, скоро 1 сентября. Август – как раз то время, когда семьям с детьми нужны средства на подготовку школьников к новому учебному году, пишет Рrimpress

Напомним, российские семьи получили на детей по 10 тыс. руб. в июне и июле. За продление финансовой поддержки от государства выступила общественность.

Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам станет легче получить компенсацию на оплату коммуналки. По подсчетам экспертов, миллион российских семей сократит траты на услуги ЖКХ.