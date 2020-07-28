Россию накроет опасная геомагнитная буря

Россию накроет опасная геомагнитная буря
Магнитные бури. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалисты прогнозируют вспышку на 28 и 29 июля

В ближайшие два дня метеозависимые россияне могут почувствовать ухудшение самочувствия и настроения. Это связано с геомагнитной бурей, о которой предупреждают специалисты.

Достаточно опасное природное явление ожидают 28 и 29 июля. В этот период у людей могут обостриться хронические заболевания. Также вероятно появление слабости и ухудшение настроения. Об этом сообщают на сайте Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС МЧС.

В добавок к вышесказанному эксперты предупредили, что в названные даты высока вероятность и сбоев в работе электронных приборов. Могут случиться и перебои связи.

По данным специалистов, это будет уже вторая геомагнитная буря за последние 14 дней. Предыдущая также длилась пару дней, и ее характеризовали как сильную и неблагоприятно влияющую на здоровье людей, напоминает "Пятый канал".

Ранее магнитная буря наблюдалась с 15 по 17 июля. В такие периоды больше других страдают люди, у которых часто случаются мигрени, депрессии и есть заболевания сердца. Также вялость во время этих природных явлений может появиться у пожилых и подростков. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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