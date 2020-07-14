Слабость и тревожность: как бороться с последствиями магнитной бури

Слабость и тревожность: как бороться с последствиями магнитной бури
Фото: pixabay.com
Солнечная активность ухудшит состояние людей на несколько дней

Очередная магнитная буря случится 15 июля. По прогнозам астрофизиков, вспышки на Солнце возникнут также 16-го и 17-го числа. В эти дни самочувствие метеозависимых жителей нашей планеты заметно ухудшится.

Может нездоровиться людям с заболеваниями сердца, мигренями, депрессией. Непривычную вялость могут ощущать женщины в положении и подростки.  

Подобные геомагнитные изменения способны обострить хронические болезни, предупредили специалисты. В период космического шторма люди быстрее устают, возможны резкие перемены настроения и ощущение тревожности.

Как отмечает издание "Толк", последняя магнитная буря в июле случится 29-го числа.

Пережить неблагоприятный период поможет здоровый сон и расслабляющая ванна. При этом лучше не употреблять в эти дни жирную и соленую пищу, пить много воды. Кроме того, специалисты порекомендовали отказаться от спиртного, а чай и кофе заменить травяными настоями.

Ранее астрономы дали прогноз по солнечной активности на 2020 год.

Ольга ФЕДОРОВА

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