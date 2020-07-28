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Новый ледниковый период наступит на Земле лишь через 100 тыс. лет. Такое заявление сделал токийский ученый Масаюки Икэда после проведения исследования по воздействию муссонных ветров на климат и эволюции динозавров, которая происходила 10 млн лет назад.
За основу специалист взял теорию, согласно которой колебания солнечных лучей и земная радиация связаны с углом наклона оси планеты к ее орбитальной плоскости, сообщает "ФедералПресс". Как отметил Икэда в беседе с РИА "Новости", очередное оледенение наступит через сто тысяч лет. Однако не стоит забывать о человеческом факторе – многое зависит от эмиссии CO2.
Сниженная концентрация углекислого газа и общее похолодание вместе с муссонами стали причиной увеличения размера динозавров. А из-за появления новых источников питания и влаги эти животные смогли распространиться на большей части планеты. Сейчас, отметил ученый, Земля как раз переживает стадию пика десятимиллионного цикла с прохладными муссонами и невысокой концентрацией CO2.
Теперь Икэде остается выяснить, какое влияние указал этот цикл на эволюцию остальных животных и растений.
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