Многое зависит от людей: ученый назвал дату наступления ледникового периода

Многое зависит от людей: ученый назвал дату наступления ледникового периода
Фото: imago stock&people//www.globallookpress.com
Специалист отметил, что стоит учитывать концентрацию углекислого газа в атмосфере

Новый ледниковый период наступит на Земле лишь через 100 тыс. лет. Такое заявление сделал токийский ученый Масаюки Икэда после проведения исследования по воздействию муссонных ветров на климат и эволюции динозавров, которая происходила 10 млн лет назад.

За основу специалист взял теорию, согласно которой колебания солнечных лучей и земная радиация связаны с углом наклона оси планеты к ее орбитальной плоскости, сообщает "ФедералПресс". Как отметил Икэда в беседе с РИА "Новости", очередное оледенение наступит через сто тысяч лет. Однако не стоит забывать о человеческом факторе – многое зависит от эмиссии CO2.

Сниженная концентрация углекислого газа и общее похолодание вместе с муссонами стали причиной увеличения размера динозавров. А из-за появления новых источников питания и влаги эти животные смогли распространиться на большей части планеты. Сейчас, отметил ученый, Земля как раз переживает стадию пика десятимиллионного цикла с прохладными муссонами и невысокой концентрацией CO2.  

Теперь Икэде остается выяснить, какое влияние указал этот цикл на эволюцию остальных животных и растений.

Ранее британский профессор Эндрю Шепард сообщал, что ледники на Северном полюсе теряют свою массу с пугающей скоростью. Причина, уверены специалисты, заключается в глобальном потеплении. Стаивание ледовых масс может привести к повышению уровня мирового океана.

Ученые Университета Британской Колумбии заявляли, что в нашей галактике могут существовать до шести миллиардов планет, которые потенциально пригодны для жизни людей. Такие объекты имеют твердую и каменистую поверхность, а их вращение также проходит вокруг Солнца.

Егор МАЛКОВ

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