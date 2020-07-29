Частая ошибка дачников - собирать овощи с желтыми перьями

Каждый огородник хочет, чтобы его труды не пропали напрасно, а урожай в итоге оказался обильным и вкусным. Одной из наиболее проблемных посадок, которую необходимо выкопать в четкое время, считается чеснок. Если его "передержать" в земле, плоды потеряют вкус и будут очень сухими. "Утро.ру" делится советом, как определить правильный момент для сбора этого урожая.

Когда выкапывать

Наиболее часто встречающаяся ошибка дачников – они начинают собирать чеснок тогда, когда его перья уже пожелтели. Оказывается, что этот визуальный признак говорит о засыхании растения. Иными словами, если видны такие проявления – срок сбора урожая упущен.

На самом деле следует обратить внимание на другое состояние чеснока. Когда его листья еще зеленые, но стрелки уже не торчат вверх, а слегка завиваются – пришло то самое время. Именно в этот момент и необходимо выкопать чеснок. Тогда он будет вкусным и сочным.

И еще некоторые маленькие хитрости. Заниматься этой огородной процедурой лучше в солнечный день. Ведь после выкапывания чесноку нужно хорошо просохнуть. Поэтому оставляем плоды на пару дней на солнце и ждем, пока они полностью дозреют и подсохнут. После этого надо выбрать сухое и темное место для хранения урожая.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на август.