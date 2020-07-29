Гуляют пьяные и дерутся: жители Краснодарского края в ужасе от нахлынувших туристов

Гуляют пьяные и дерутся: жители Краснодарского края в ужасе от нахлынувших туристов
Фото: George Zakharchuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Путешественники не соблюдают эпидемиологических норм и ведут себя вызывающе

Из-за пандемии коронавируса россиянам пришлось этим летом отдыхать в своей стране. Переполненные туристами отечественные курорты возмутили многих жителей Краснодарского края. Они рассказали, что приезжие вульгарно себя ведут, засыпают пьяные за рулем и разгуливают в купальниках по кафе и улицам.

В списке высказанных претензий также оказались злоупотребление алкоголем и вызывающее поведение. Жители Сочи сообщили, что в городе появились жуткие пробки, а некоторых туристов замечали и даже пьяными за рулем.

В Геленджике тоже сложилась не для всех приятная ситуация. По словам местных, не только на пляжах, но и на улицах города появилось множество людей "под градусом", которые позволяют себе выкрикивать разную "мерзость" в адрес девушек.

Пожаловались и на то, что туристы не соблюдают эпидемиологических требований. Они отказываются надевать маски и перчатки в общественных местах и матерятся, если им делают замечания.

Кроме того, приезжие разгуливают в плавках и трусах по кафе и улицам города, что вызывают у местных отвращение. Жители Краснодарского края заключили, что некоторые гости дерутся и в открытую пристают к девушкам. По этим причинам им не приятно теперь гулять среди таких людей, пишет "Газета.ру".

Напомним, ранее стало известно о недовольстве жителей Сочи поведением туристов. Там, по мнению местных, приезжие "пустились во все тяжкие".

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 29 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

На Украине заявили об угрозе региональной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей