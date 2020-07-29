Путешественники не соблюдают эпидемиологических норм и ведут себя вызывающе

Из-за пандемии коронавируса россиянам пришлось этим летом отдыхать в своей стране. Переполненные туристами отечественные курорты возмутили многих жителей Краснодарского края. Они рассказали, что приезжие вульгарно себя ведут, засыпают пьяные за рулем и разгуливают в купальниках по кафе и улицам.

В списке высказанных претензий также оказались злоупотребление алкоголем и вызывающее поведение. Жители Сочи сообщили, что в городе появились жуткие пробки, а некоторых туристов замечали и даже пьяными за рулем.

В Геленджике тоже сложилась не для всех приятная ситуация. По словам местных, не только на пляжах, но и на улицах города появилось множество людей "под градусом", которые позволяют себе выкрикивать разную "мерзость" в адрес девушек.

Пожаловались и на то, что туристы не соблюдают эпидемиологических требований. Они отказываются надевать маски и перчатки в общественных местах и матерятся, если им делают замечания.

Кроме того, приезжие разгуливают в плавках и трусах по кафе и улицам города, что вызывают у местных отвращение. Жители Краснодарского края заключили, что некоторые гости дерутся и в открытую пристают к девушкам. По этим причинам им не приятно теперь гулять среди таких людей, пишет "Газета.ру".

Напомним, ранее стало известно о недовольстве жителей Сочи поведением туристов. Там, по мнению местных, приезжие "пустились во все тяжкие".