"Пустились во все тяжкие": россиянки в бикини устроили вакханалию в Сочи

"Пустились во все тяжкие": россиянки в бикини устроили вакханалию в Сочи
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные жители пожаловались на неприличное поведение туристов

Отдыхающие продолжают прибывать в Сочи. Тем временем, обстановкой в городе недовольны местные жители. Некоторые даже предложили штрафовать туристов.

Жителей Сочи возмутили приезжие, которые разгуливают по городу в бикини, забывая об элементарных правилах приличия. С ними согласились и сотрудники кафе, которым приходится обслуживать отдыхающих в купальниках, передает "Экспресс газета".

При этом из-за возросшего практически в два раза турпотока сочинцы возмущаются не впервые. Ранее местная жительница пожаловалась, что россияне на пляжах утроили настоящую вакханалию: мусорят и предаются интимной близости прямо в кабинках для переодевания или даже просто на берегу моря.

"Сочинские туристы пустились во все тяжкие",

поделилась с 161.ru местная жительница. При этом народ также беспокоится, что отдыхающие привезут инфекцию коронавируса в город.

Так, несколько дней назад в ресторане "Виноград" выступил популярный рэпер Моргенштерн. Теперь сочинские власти подают иск на заведение из-за нарушения режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".

Сегодня в Сочи встретили полумиллионного туриста, пишет "Вести Кубань". При этом на 7 июля в регионе было всего 100 тыс. отдыхающих.

Ранее в Сети появилось видео с переполненных сочинских пляжей.

Карина СИРАЗОВА

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