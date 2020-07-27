Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию

Границы все еще остаются закрытыми, поэтому россияне выбирают для отдыха отечественные курорты. Однако жителей побережья не устраивают настолько масштабные наплывы туристов.

В сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте" выложили видео, на котором видно, что один из пляжей города максимально заполнен людьми.

"В Имеретинке не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах", – подписали публикацию.

Местных такая ситуация привела в ужас, а кто-то даже посоветовал туристам поскорее улетать на отдых в Турцию: "Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю", "А не пора ли в Турцию, патриоты? Там и пляжи чище и отдыхать дешевле", "Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Другие же не поняли причин возмущения сочинцев. "Нет туристов – плохо, правительство виновато, есть туристы – тоже плохо.... Нытики, вы определитесь", – призвали они.

Напомним, что недавно "Утро.ру" рассказывало, когда можно дешево улететь в Турцию.