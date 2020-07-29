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Мэр Москвы во время онлайн-совещания по поводу эпидемиологической обстановки в России заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца лета.
Напомним, что запрет был введен еще 5 марта.
Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит совещание, во время которого будет обсуждаться эпидемия COVID-19.
Трансляция выступления и совещания идет в эфире "России 24".
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