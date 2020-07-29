Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца лета

Об этом заявил Сергей Собянин

Мэр Москвы во время онлайн-совещания по поводу эпидемиологической обстановки в России заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца лета. 

Напомним, что запрет был введен еще 5 марта. 

Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит совещание, во время которого будет обсуждаться эпидемия COVID-19.

Трансляция выступления и совещания идет в эфире "России 24". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 29 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

На Украине заявили об угрозе региональной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей