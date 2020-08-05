Анна отказывается покидать свою комнату

Наследница Анастасии Заворотнюк сделала тревожное заявление.

Анна рассказала поклонникам, что сильно заболела. Девушка подозревает, что подхватила коронавирус.

"Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о 🦠. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно",

– сообщила она в своем "Инстаграм" ( орфография и пунктуация тут и далее сохранены).

Дочь Заворотнюк уже сдала тест на COVID-19, однако результаты пока не готовы. В ожидании известий девушка отказывается выходить из своей комнаты, чтобы не подвергать опасности своих близких. Дверь она, по ее словам, открывает лишь чтобы забрать тарелку с едой.

"С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", – отметила Анна.

Пожилым людям сложнее побороть коронавирус. Поэтому в случае даже малейших подозрений на опасный вирус нужно быть максимально осторожными, призвала она своих подписчиков.

Анна рассказала о своих симптомах. По ее словам, состояние похоже на сильную простуду. У дочери Анастасии Заворотнюк поднялась температура, начались кашель и насморк.

Встревоженные пользователи пожелали девушке скорейшего выздоровления.

"Ань, скорейшего выздоровления поправляйся быстрее. Пусть беда обходит стороной тебя и семью",

– пишут в комментариях.

Переживают поклонники звездного семейства и за маму Анны. Как стало известно, Анастасия Заворотнюк сильно изменилась после химиотерапии. Однако актриса мужественно борется с болезнью. Об этом рассказали очевидцы.