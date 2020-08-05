По словам одного из медиков, звезда "Моей прекрасной няни" напоминает "Фриске на каталке"

Экс-реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова, комментируя заявление о плохом состоянии Анастасии Заворотнюк, заявила, что пока что о публичных появлениях артистки речи не идет: здоровье не позволяет.

По словам Веселовой, сейчас родные бьются за жизнь знаменитости. Ей тяжело даются разговоры, несмотря на то что она отдает себе отчет в происходящем. Но пережитое отразилось на внешнем виде актрисы. Один из медработников заявил, что видел, как звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевозили кресле. Сейчас актриса выглядит, как "Фриске на каталке", заявил он. Вполне вероятно, что причина заключается в принимаемых лекарствах.

А Олеся Сазыкина рассказала, что на каталку Анастасию Заворотнюк посадили, так как она постоянно устает. Но держится молодцом: следит за собой и не теряет надежды на лучшее, разговаривает со священником.

Актрису лечат с помощью вакцины, которую делают для каждого больного на индивидуальной основе. Иммунные клетки определяют "чужих" и нападают на них. Однако полных подробностей нет – близкие артистки тщательно скрывают информацию, рассказал молекулярный биолог Петр Чумаков.

Эксперт подтвердил, что семья Анастасии согласилась на экспериментальное лечение артистки, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Недавно СМИ сообщили о предстоящем возвращении Анастасии домой из Соединенных Штатов, где она могла проходить лечение. Ранеежители элитного поселка Крекшино рассказали журналистам о встрече с актрисой. По мнению соседей, сейчас она выглядит гораздо лучше.