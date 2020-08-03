Как пишут медиа, в подмосковном Крекшино уже ждут приезда актрисы

Анастасия Заворотнюк, на протяжении длительного времени боровшаяся против рака, возвращается домой из Штатов, где проходила лечение. Как сообщают СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" в скором времени может оказаться дома, в подмосковном Крекшино.

Особняк актрисы пустовал во время ее лечения, о чем заявляют постоянно выезжавшие для эксклюзива репортеры. Свет был выключен, что подтверждали и соседи знаменитости. Приходил лишь управляющий для проверки котла и садовник, старательно выхаживающий газон.

Многочисленные папарацци также не замечали, чтобы Анастасия выздоравливала в своей столичной квартире. Звезда фактически "исчезла с радаров", что может означать следующее: артистку вывезли из России. А ее супруг Петр Чернышев совершал регулярные рейсы в Нью-Йорк, где расположена клиника Memorial Sloan Kettering Cancer Center – в ней проходила лечение Жанна Фриске.

Как пишет "Экспресс-газета", у Чернышева с 2001 года имеется американское гражданство. До некоторого времени он мог вполне спокойно покрывать расходы на лечение жены. Позже, правда, пришлось продать за 12 млн руб. квартиру в Ялте: один укол вакцины против онкологического заболевания обходится в $4 тысячи. Видимо, американские врачи смогли справиться с недугом Заворотнюк, и теперь пациентка готова к выписке.

Не так давно наследники звезды "Моей прекрасной няни" побывали в Крекшино. Наняли клининг, который принялся вычищать дом. Из подсобок достали летние кресла и вынесли мангал. Правда, официальные представители артистки по этому поводу пока не дают комментариев.

Ранее стало известно, что наследница Анастасии Заворотнюк показала подготовку к рождению ребенка. Девушка побывала на вечеринке подруги, которая скоро станет мамой. Кадры с мероприятия дочь актрисы опубликовала в соцсети.