В окружении Заворотнюк отпраздновали рождение будущего ребенка

В окружении Заворотнюк отпраздновали рождение будущего ребенка
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Наследница "Моей прекрасной няни" поздравила подругу

Анна Заворотнюк показала подготовку к рождению ребенка. Девушка побывала на вечеринке подруги Олеси Маршевской, которая скоро станет мамой. Кадры с мероприятия дочь актрисы опубликовала в соцсети.

Подруга Заворотнюк организовала праздник на природе. Все гости были в нежных платьях белого цвета, головы девушек украшали венки, а посреди сада играли на арфе музыканты.

"Я в сказке", – написала в инстаграм-историях дочь Анастасии Заворотнюк. Девушка сняла стол с угощениями, а в конце вечеринки показала торт, украшенный зелеными листьями.

Перед мероприятиям Анна сообщила подписчикам, что едет на baby shower – праздник для будущей матери, – и записала видео из машины.

Сейчас Анна Заворотнюк живет в загородном доме вместе с матерью, но уже через месяц девушка уедет от нее обратно в Москву. Родственники актрисы из "Моей прекрасной няни", которая борется с онкологическим заболеванием, о ее состоянии пока хранят молчание.

А вот соседи Анастасии Заворотнюк проговорились, что встречались со звездой, и она выглядит намного лучше. Кроме того, недавно стало известно, что вероятно в скором времени актриса даст большое интервью обо всем, что ей пришлось пережить в последнее время.

Карина СИРАЗОВА

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