Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовится к переменам в жизни

Анна Заворотнюк заявила, что в скором времени переедет из деревни в столицу. В начале осени к квартире девушки закончится ремонт, и она собирает вернуться в мегаполис. Напомним, сейчас красавица живет в загородном доме, где также находится болеющая Анастасия Заворотнюк.

Дочь артистки добавила, что скучает по шумному городу и благам цивилизации, однако жизнь в деревне ей тоже нравится.

"Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам",

– рассказала Заворотнюк в "Инстаграм" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Комментаторы согласились с мнением девушки о том, что жизнь за городом лучше, а также отметили, как хорошо выглядит Анна. По мнению поклонников, она становится все больше похожа на знаменитую маму.

"Ты очень похожа на маму", "Очень красивое фото, в целом композиция, и Вы такая обворожительная, естественная!", "Очень красивая. Крепкого здоровья вам и вашей мамочке", "Просто красавица", – похвалили девушку.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже почти год борется с онкологическим заболеванием. По заявлениям ученых, у актрисы рак мозга, который можно победить с помощью вирусов. Однако пока такой способ лечения не применялся, так как состоянии знаменитости, по данным экспертов, улучшилось.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о роскошном доме Анастасии Заворотнюк.