Друзья поздравили знаменитостей с Днем семьи

О здоровье Анастасии Заворотнюк по-прежнему известно немногое, лишь дочь актрисы иногда делится с поклонниками небольшими деталями из жизни семьи. А недавно знакомые звезды сериала "Моя прекрасная няня" решили показать ее новую фотографию с третьим мужем Петром Чернышевым, который помогает супруге в непростое время.

Снимок появился в инстаграм-аккаунте, который ведут друзья Заворотнюк. Ранее на странице они опровергали ложную информацию о здоровье актрисы, которая появлялась в СМИ. Теперь же после долгого молчания появилось и фото.

На снимке Анастасия и Петр позируют в торжественной обстановке, нежно обнимая друг друга: фигурист стоит в костюме, а артистка – в вечернем платье. Также в кадр попала бутылка шампанского. В публикации друзья поздравили звездную пару с Днем семьи:

"Желаем бесконечно много Любви. Потому что любовь, поддержка и вера – это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное".

В комментариях к поздравлениям присоединилась дочь Анна, а также более сотни подписчиков, которые переживают за судьбу актрисы.

Ранее журналистам стало известно, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и совсем скоро может снова появиться в кино.