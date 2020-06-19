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Анастасия Заворотнюк, которая последние месяцы борется с опухолью мозга, идет на поправку и уже совсем скоро может вернуться в кино. Об этом СМИ рассказал знакомый с ситуацией источник.
Специалисты разработали новый метод лечения рака, который может спасти звезду сериала "Моя прекрасная няня" и тех, кто также страдает от онкологии. Однако технологию пока применять не стали: у актрисы началась ремиссия, говорил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.
Последние несколько недель родные Заворотнюк хранили молчание о состоянии артистки. Информацией с Popcake поделился инсайдер:
"Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене".
Об улучшении здоровья актрисы также говорила и Наташа Королева. Живущая по соседству с Заворотнюк певица намекнула, что слышала хорошие новости о состоянии звезды. Родственники "Прекрасной няни" эту информацию пока не комментируют.
Напомним, что тревожные слухи о раке Анастасии Заворотнюк появились около года назад. Семья актрисы отказывалась что-либо говорить о ее здоровье. Диагноз подтвердился лишь в мае во время конференции с Владимиром Путиным.
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