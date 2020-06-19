Заворотнюк возвращается в кино после болезни - СМИ

Заворотнюк возвращается в кино после болезни - СМИ
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" улучшилось

Анастасия Заворотнюк, которая последние месяцы борется с опухолью мозга, идет на поправку и уже совсем скоро может вернуться в кино. Об этом СМИ рассказал знакомый с ситуацией источник.

Специалисты разработали новый метод лечения рака, который может спасти звезду сериала "Моя прекрасная няня" и тех, кто также страдает от онкологии. Однако технологию пока применять не стали: у актрисы началась ремиссия, говорил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Последние несколько недель родные Заворотнюк хранили молчание о состоянии артистки. Информацией с Popcake поделился инсайдер:

"Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене".

Об улучшении здоровья актрисы также говорила и Наташа Королева. Живущая по соседству с Заворотнюк певица намекнула, что слышала хорошие новости о состоянии звезды. Родственники "Прекрасной няни" эту информацию пока не комментируют.

Напомним, что тревожные слухи о раке Анастасии Заворотнюк появились около года назад. Семья актрисы отказывалась что-либо говорить о ее здоровье. Диагноз подтвердился лишь в мае во время конференции с Владимиром Путиным.

Карина СИРАЗОВА

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