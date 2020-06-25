Президент взял ситуацию со звездой сериала "Моя прекрасная няня" под контроль

Владимир Путин следит за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, пишут СМИ. Напомним, диагноз артистки озвучили во время видеоконференции с ученым Александром Макаровым.

После того как главе России рассказали о ситуации с Заворотнюк, для актрисы все изменилось к лучшему. Путин якобы дал распоряжение сделать все необходимое для того, чтобы она поправилась. Об этом пишет издание "Popcake".

В СМИ также уточняют, что такой "добрый жест" российский лидер не афиширует. Помощь любимице публике оказывается через помощников президента. Сейчас для выздоровления Заворотнюк врачи применяют "самые инновационные достижения российской медицины".

Напомним, достоверно стало известно о болезни артистки лишь в середине мая. Тогда во время видеоконференции директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил Путину, что у актрисы опухоль мозга. До этого дня семья официально не подтверждала ее диагноз.

Так эксперт добавил, что родственники звезды "Моей прекрасной няни" отдали клетки злокачественного образования артистки на исследование ученым. Эксперты разработали методику – уничтожение раковых клеток вирусом. Именно с помощью новых технологий и планировали лечить Анастасию Заворотнюк.