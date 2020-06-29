Девушка в отчаянии обратилась к россиянам

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк накануне рассказала о потере.

Анна сообщила подписчикам в Инстаграм , что лишилась своей гордости – красивых длинных волос. Виной тому стал непрофессионализм мастера салона, который, видимо, не рассчитал время или состав красителя. Часть локонов девушки попросту отвалилась. В надежде на помощь дочь Заворотнюк обратилась к пользователям.

Анна попросила совета у поклонниц – ей срочно нужно средство, которое поможет отрастить испорченные химией волосы. Свое обращение она опубликовала в сторис, а под последним постом развернулось оживленное обсуждение. Дамы искренне сочувствуют дочери Анастасии Заворотнюк и как могут утешают ее. Ведь Анне и без того приходится несладко – девушка переживает за маму, которая проходит курс лечения онкологии.

"Относись проще ко всему и просто походи спокойно с такой длиной волос. Тебе очень и очень хорошо!" "Вы самая лучшая на свете!!! Не переживайте по поводу волос" "Так красиво тоже",

– пишут комментаторы.

Возможно, Анна скоро забудет о неприятности с волосами – ведь в семье большая радость, Анастасия Заворотнюк, как пишут СМИ, идет на поправку и не исключено, что зрители скоро увидят ее на экранах.