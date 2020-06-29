Пострадавшей от химии дочке Заворотнюк потребовалась помощь

Пострадавшей от химии дочке Заворотнюк потребовалась помощь
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка в отчаянии обратилась к россиянам

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк накануне рассказала о потере.

Анна сообщила подписчикам в Инстаграм , что лишилась своей гордости – красивых длинных волос. Виной тому стал непрофессионализм мастера салона, который, видимо, не рассчитал время или состав красителя. Часть локонов девушки попросту отвалилась. В надежде на помощь дочь Заворотнюк обратилась к пользователям.

Анна попросила совета у поклонниц – ей срочно нужно средство, которое поможет отрастить испорченные химией волосы. Свое обращение она опубликовала в сторис, а под последним постом развернулось оживленное обсуждение. Дамы искренне сочувствуют дочери Анастасии Заворотнюк и как могут утешают ее. Ведь Анне и без того приходится несладко – девушка переживает за маму, которая проходит курс лечения онкологии.

"Относись проще ко всему и просто походи спокойно с такой длиной волос. Тебе очень и очень хорошо!" "Вы самая лучшая на свете!!! Не переживайте по поводу волос" "Так красиво тоже",

– пишут комментаторы.

Возможно, Анна скоро забудет о неприятности с волосами – ведь в семье большая радость, Анастасия Заворотнюк, как пишут СМИ, идет на поправку и не исключено, что зрители скоро увидят ее на экранах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей