У дочки Заворотнюк выпали волосы

У дочки Заворотнюк выпали волосы
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Девушка стала жертвой непрофессионального мастера

Анна Заворотнюк рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней несколько часов назад. У девушки выпали волосы во время окрашивания в салоне. Дочь знаменитой актрисы показалась с новой стрижкой и пожаловалась на мастера, который испортил ей прическу.

Заворотнюк записалась на окрашивание в популярный московский салон красоты, который посещают многие российские звезды. По словам Анны, сначала процедура проходила как обычно, но затем она почувствовала, что волосы чересчур нагрелись, и сказала об этом мастеру. Специалист успокоил ее, объяснив, что это нормальная реакция.

Однако спустя время дочь "Моей прекрасной няни" пришла в ужас от результата. Она написала в "Инстаграм", что ее локоны были похожи на мочалку, а часть из них и вовсе отвалилась, когда мастер смывал краску.

"Во время окрашивания мои волосы просто отпали, они остались в раковине. Мне их сожгли полностью, и вот, пришлось обстричь",

сказала расстроенная Анна в "Инстаграм"-историях. В публикации она уточнила: в салоне ей заявили, что это чуть ли не вина самой Заворотнюк.

Дочь актрисы подчеркнула, что цены в заведении высокие, поэтому такого результата она не ожидала. За испорченную прическу девушка платить не стала.

Ранее дочь Заворотнюк откровенно рассказала о своей зависимости.

Карина СИРАЗОВА

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