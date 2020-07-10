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Анна Заворотнюк поделилась с общественностью радостной новостью. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк неожиданно захотела завести дома зверька. В итоге девушка спонтанно приютила у себя пушистого котенка.
В своих инстаграм-историях наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" создала опрос. Она поинтересовалась у подписчиков, были ли у них спонтанные мысли о том, чтобы завести животное. Именно в этот день и ту самую минуту, когда такое желание появилось в голове. На такой вопрос большинство фанатов ответили отрицательно.
Но вот Заворотнюк это не остановило. Она сказала, что поддалась эмоциям – завела котенка – и показала "белоснежное чудо" с голубыми глазами.
"Посмотрите какой котейка. Как я раньше жила без него", – подписала фото Анна.
Стоит отметить, что на радостях девушка сняла ролик с немного растрепанными волосами. За это она извинилась перед своими поклонниками в одном из видео.
К слову, в личном аккаунте Анна Заворотнюк также любит демонстрировать фанатам свои наряды. Недавно девушка показалась в розовом платье-сорочке. Дочь известной актрисы уточнила, что в таком виде она ходила за хлебом.
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