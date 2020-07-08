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Анна Заворотнюк сегодня тщательно подготовилась к выходу из дома – родственница актрисы надела на себя элегантное платье и туфли на высоком каблуке. В таком виде дочь Анастасии Заворотнюк отправляется не на публичное мероприятие, а в магазин за хлебом.
Фото, сделанное в роскошном доме семьи Заворотнюк, девушка опубликовала в "Инстаграм", где пояснила, что в обычной жизни предпочитает носить удобные кроссовки, однако сегодня решила изменить своим привычкам.
"Я заметила, что многие из вас обращают внимание на то, что я очень люблю кроссовки, кеды и обувь на плоской подошве. Мне действительно так гораздо комфортнее. Но сегодня я решила пойти за хлебом в таком виде",
- пояснила Анна Заворотнюк в социальной сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Подписчики от фотографии наследницы актрисы в восторге и отмечают, как ей идет женственный образ. Однако с мнением красавицы насчет удобства кроссовок многие согласились.
"Красавица вы, Анечка, в любой обуви", "На вас все смотрится очень хорошо!!! Вы самая красивая на всем свете", "Нереальная красавица", "Нежная очень", – написали подписчики.
Сейчас Анна Заворотнюк, вероятно, живет в роскошном особняке ее семьи, где также находится и сама Анастасия Заворотнюк. Известно, что на время карантина звезде разрешили уехать домой. Сейчас она лечится дома от онкологического заболевания. По некоторым данным, состояние знаменитости улучшается.
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