Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас лечится в роскошных интерьерах

Анастасия Заворотнюк около года борется с онкологическим заболеванием. За это время журналисты обсудили личную жизнь знаменитости и, конечно, ее недвижимость. Актриса владеет загородным домом, куда вернулась из больницы несколько месяцев назад.

По сообщениям журналистов, трехэтажный особняк обошелся семье в несколько миллионов долларов. За эту цену Заворотнюк и Чернышев получили 900 кв. м жилой площади с роскошным ремонтом. Внутри есть собственный спортзал и бассейн.

Увидеть убранство дома можно благодаря фотографиями Анны Заворотнюк. Дочь актрисы активно ведет блог в "Инстаграм", где публикует снимки себя на фоне богатых интерьеров.

Например, в кадр попадали мраморные лестницы, кожаные диваны, камин, стильные украшения дома.

Интерьер жилища выполнен в светлых тонах, при ремонте использовался дерево, камень и различные ткани. Журналисты "КП" предполагают, что семья Заворотнюк не экономила на строительстве особняка.

Отдельно внимания заслуживает прилегающая территория. От других участков семья актрисы отгородилась забором с коваными элементами. Также на фото в "Инстаграм" попали диваны, стоящие на улице, и растения – ландшафтный дизайн, похоже, был тщательно продуман.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже год борется с раком головного мозга. Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" раскрыл ученый на встрече с Владимиром Путиным. Позже сообщили, что в состоянии звезды наметилась положительная динамика, а на время карантина она переехала жить домой.

Похоже, что сейчас вся семья – Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев и дети – живет вместе.