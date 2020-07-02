"Молимся": дочь сделала заявление о здоровье Заворотнюк

"Молимся": дочь сделала заявление о здоровье Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Девушка рассказала, как справляется с горем

Трагедия в семье Анастасии Заворотнюк уже долгое время находится под пристальным вниманием неравнодушных россиян. Страшное заболевание любимицы публики искренне огорчило очень многих людей. Сегодня старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась с подписчиками личными переживаниями.

Анна откровенно призналась, что тяжело переносит болезнь матери. И добавила, что всегда считала себя сильным человеком, который может преодолеть многие невзгоды и удары судьбы, но теперь все по-другому.

"Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой", – написала девушка в своем "Инстаграм".

Однако дочь Заворотнюк, несмотря ни на что, старается держать себя в руках. Она напомнила поклонникам, что горе и беды – это те испытания, которые каждый должен с достоинством преодолеть. Главное, не сломаться и идти дальше.

Поклонники звездного семейства поспешили поддержать наследницу актрисы.

"Ты очень красивая и умная. Все обязательно будет хорошо", "Здоровья маме! Молимся за вас! Всем вам сил, терпения и вдохновения", "Аня, пусть в вашей семье все будет хорошо! Здоровья всем! Особенно Насте! Сил вам и божьей помощи!" – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что дочке Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь. Девушка лишилась своей гордости – красивых длинных волос.

Ольга ФЕДОРОВА

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