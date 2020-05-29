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Бывший Заворотнюк делит имущество с женой после ухода к любовнице

Бывший Заворотнюк делит имущество с женой после ухода к любовнице
Сергей Жигунов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Актер сериала "Моя прекрасная няня" хочет забрать свои вещи

Сергей Жигунов снова оказался в центре скандала. Ему грозит новое разбирательство с женой Верой Новиковой. Как пишут журналисты, пара сейчас проходит через бракоразводный процесс, хотя артист уже живет с новой возлюбленной. Супруга знаменитости намерена бороться за его жилье.

Пару месяцев назад суд постановил, что квартира должна остаться у Жигунова, однако сейчас Новикова представила дополнительные документы. После их рассмотрения процесс раздела имущества должен возобновиться.

Кроме того, бывший Анастасии Заворотнюк намерен разобраться и с судебным приставом, который арестовал его личные вещи. Актер считает, что чиновник провел процедуру описи не по правилам, и хочет вернуть технику и мебель.

Жигунов, как пишут репортеры, утверждает, что не разрешал никому входить в жилище, некоторые предметы в описи не указаны, а имена понятых отсутствуют. Вернут ли ему вещи – решится на судебном разбирательстве, дополняет StarHit.

Если в финансовой сфере у артиста, похоже, есть сложности, то в личной жизни Жигунова все наладилось – он обрел счастье с Викторией Ворожбит, которую называют "двойником Заворотнюк". О внешнем сходстве бывшей и нынешней девушек актера говорят в социальных сетях, а недавно сама возлюбленная актера прокомментировала эту информацию. 

Дарья ПЕТРОВА

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