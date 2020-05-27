Журналистка отрицает свое сходство со звездой сериала "Моя прекрасная няня"

Новая возлюбленная Сергея Жигунова сразу же оказалась в центре внимания прессы и пользователей социальных сетей. Девушку называют "двойником Заворотнюк". Считается, что Виктория Ворожбит очень похожа на бывшую пассию актера Анастасию Заворотнюк. Сама журналистка решила высказаться по поводу внешности своей и артистки.

Девушка Жигунова долгое время хранила молчание, однако, получив несколько комментариев в "Инстаграм", не выдержала и резко ответила подписчикам, заявив, что внешне не похожа на Заворотнюк.

"Да вы просто Настя Заворотнюк!", "Вы просто поразительно на нее похожи!", "Господи, как похожа", – писали возлюбленной актера сериала "Моя прекрасная няня" в интернете.

В ответ журналистка написала: "Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит". А затем добавила, что она похожа на маму и папу, а все остальное придумали представители СМИ.

Пользователи "Инстаграм" также отметили, что пассия Сергея Жигунова прекрасно выглядит и ничуть не уступает артистке в красоте.

Внимание прессы привлекает не только внешнее сходство Виктории Ворожбит и Анастасии Заворотнюк, но и проблемы журналистки. Выяснилось, что у брюнетки есть долги, а впереди ее ждет суд с бывшим мужем, где они будут делить имущество.

Ранее "Утро.ру" писало о романе Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк.