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Избранница бывшего Заворотнюк погрязла в долгах

Избранница бывшего Заворотнюк погрязла в долгах
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Новая возлюбленная актера сериала "Моя прекрасная няня" оказалась не так проста

Сергей Жигунов обрел счастье с новой пассией, которая оказалась очень похожа на его бывшую девушку – Анастасию Заворотнюк. Однако спокойную жизнь актера и журналистки омрачает прошлое – как утверждают репортеры, у Виктории Ворожбит есть долги и судебные иски.

Проблемы с деньгами у избранницы Жигунова появились не просто так. Журналистка не смогла мирно развестись со своим супругом, поэтому сейчас они продолжают делить имущество. Например, с Виктории требуют около 3 млн. рублей за квартиру, которую пара брала в ипотеку.

Также возлюбленной бывшего Заворотнюк временно запретили распоряжаться автомобилем и еще одной квартирой. До окончания судебного процесса Ворожбит не сможет продать имущество, дополняет "КП".

Знакомые так называемого "двойника Заворотнюк" утверждают, что экс-супруг просто решил насолить новой девушке Сергея  Жигунова, так как расстались они не очень хорошо. Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что у Виктории Ворожбит есть шансы выиграть дело.

Ранее "Утро.ру" писало, что Сергей Жигунов снова ушел от жены к Виктории Ворожбит. У нынешней избранницы с Анастасии Заворотнюк есть много общего. 

Дарья ПЕТРОВА

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