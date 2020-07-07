Обнаружено последнее фото Заворотнюк до болезни

Обнаружено последнее фото Заворотнюк до болезни
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса снялась в ювелирном салоне

Фанаты показали последнюю фотографию Анастасия Заворотнюк, сделанную до заболевания онкологией. На кадре, снятом в апреле 2019 г. звезда телесериала "Моя прекрасная няня" стоит во окружении бизнесменов из Еревана – актриса побывала на открытии ювелирного салона.

Как отмечает издание "Попкейк", теперь большую часть фотографий в "Инстаграм" артистки выкладывают другие люди – сама звезда продолжает борьбу с опасной болезнью. При этом на странице Анастасии удалось найти последнее фото, которое актриса опубликовала сама. Это фотография из Еревана. На снимке Заворотнюк запечатлена в черном платье с пышной юбкой.


Слухи вокруг состояния Анастасия Заворотнюк долгое время не давали покоя фанатам. Родственники звезды решили не распространяться о здоровье артистки, что только увеличило число домыслов о заболевании знаменитости.

Точку в этой истории поставил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. В своем докладе главе России Владимиру Путину он упомянул Заворотнюк и раскрыл ее диагноз – глиобластома.

Ранее "Утро.ру" делилось откровением дочери Заворотнюк о здоровье мамы.Анна честно призналась, что тяжело переносит болезнь матери.


Ольга ФЕДОРОВА

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