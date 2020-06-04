Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" в смятении из-за холодного лета

Анна Заворотнюк записала видео для подписчиков с просьбой об услуге. Она попросила объяснить ей, почему в Москве сохраняется такая плохая погода. Удивленная невысокой температурой воздуха наследница Анастасии Заворотнюк сравнила происходящее на улице с зимой.

Обратиться к россиянам дочь актрисы решила в социальной сети, в которой до этого жаловалась на черную полосу в жизни. Видео девушка разместила в "Инстаграм", где за ней следят более 110 тысяч человек. Сначала ролик появился в сторис, а затем исчез.

"Ребята, что у нас вообще с погодой происходит, кто-нибудь мне может объяснить? Ну, это же просто зима", – рассказала она в "Инстаграм".

До этого Заворотнюк писала в блоге, что мечтает, чтобы черная полоса скорее закончилась, и она могла радоваться лету и проводить время с друзьями. Под мрачным периодом дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" имеет в виду пандемию коронавируса.

Пользователи поддерживают Анну и по-прежнему интересуются здоровьем ее мамы. Сама девушка не говорит о состоянии Анастасии Заворотнюк. Последние новости были озвучены учеными, которые предложили лечить артистку с помощью вирусов.

На совещании с Владимиром Путиным исследователи раскрыли, что звезда страдает от рака мозга. Позднее муж артистки Петр Чернышев отказался от нового метода лечения и намекнул на улучшения в состоянии супруги.

Ранее "Утро.ру" показало фото Заворотнюк в мини-юбке в Америке.