"Вылитая Настенька": появилось фото мужа Заворотнюк с дочерью

"Вылитая Настенька": появилось фото мужа Заворотнюк с дочерью
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На снимке девочка совсем кроха

Незадолго до известий о болезни Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев радовались прибавлению в семействе. На свет появилась их общая дочь Мила. От предыдущих отношений у актрисы уже есть двое детей: сын и дочь.

Для того, чтобы забеременеть Анастасии потребовалось пройти через процедуру ЭКО. Знакомые полагают, что именно гормональная терапия перед процедурой спровоцировала рост раковой опухоли в организме звезды. 

Недавно в Сети появилось фото, на котором муж Заворотнюк Петр склоняется над детской колыбелью, в которой лежит совсем маленькая дочь супругов. Девочка пронзительно смотрит на отца, который держит ее за ручку. Снимок подписали "Самый лучший папа". 

Поклонники отметили, что дочка очень похожа на свою звездную маму. 

Недавно старшая дочь Заворотнюк Анна похвасталась прибавлением в семействе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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