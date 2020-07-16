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Владимир Фриске поделился мнением по поводу заболевания Анастасии Заворотнюк. Он думает, что актрису смогут вылечить.
Мужчина хорошо понимает, в какую ситуацию попали родные звезды сериала "Моя прекрасная няня", ведь сам помогал дочери бороться с таким же заболеванием. Жанну, к сожалению, спасти не удалось.
По словам Фриске, Заворотнюк сейчас лечат тем же препаратом, который предлагали для терапии Жанне. Он рассказал, что на это средство были большие надежды, но певица так и не смогла им воспользоваться. Отец умершей звезды заявил, что в своем время этому помешал ее возлюбленный Дмитрий Шепелев, пишет "Собеседник".
А у Анастасии есть все шансы победить болезнь.
"Я надеюсь, что у Насти получится, потому что сейчас существуют более прогрессивные методы. Может быть, что-то и поможет", - сказал отец знаменитой певицы.
Мужчина добавил, что родственники актрисы не обращались к нему за советом.
Напомним,
ранее директор Института молекулярной биологии РАН
Александр Макаров подтвердил, что Заворотнюк
борется с онкологическим
заболеванием.
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