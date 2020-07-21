Звезда сериала "Моя прекрасная няня" планирует дать большое интервью

Состояние Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось, и она готова рассказать о том, что ей пришлось пережить за последнее время. Об этом пишут СМИ.

Сообщается, что сейчас популярная актриса, которая долгое время сражается с опасной болезнью, готовится к крупному интервью на телевидении.

По данным издания Рopcake, знаменитость расскажет о течении болезни, а также о том, какими препаратами она лечится. Актриса должна поведать и о прогнозах врачей касательно ее будущего состояния.

Авторы статьи отмечают, что ранее Анастасия Заворотнюк не могла общаться с публикой, потому что была очень слаба. Сейчас ей стало легче, и она уже может покидать больницу и проводить время с семьей.

О других деталях, а также о дате предполагаемого выступления знаменитой актрисы не сообщается.

Напомним, о диагнозе Анастасии Заворотнюк сообщил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На видеоконференции с главой российского государства он подтвердил, что актриса ведет борьбу с онкологическим заболеванием.

Ранее Завотделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Константин Титов рассказал о препаратах, которые могут помочь популярной артистке справиться с тяжелым онкологическим заболеванием.