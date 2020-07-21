СМИ: Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении

СМИ: Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" планирует дать большое интервью

Состояние Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось, и она готова рассказать о том, что ей пришлось пережить за последнее время. Об этом пишут СМИ.

Сообщается, что сейчас популярная актриса, которая долгое время сражается с опасной болезнью, готовится к крупному интервью на телевидении.

По данным издания Рopcake, знаменитость расскажет о течении болезни, а также о том, какими препаратами она лечится. Актриса должна поведать и о прогнозах врачей касательно ее будущего состояния.

Авторы статьи отмечают, что ранее Анастасия Заворотнюк не могла общаться с публикой, потому что была очень слаба. Сейчас ей стало легче, и она уже может покидать больницу и проводить время с семьей.

О других деталях, а также о дате предполагаемого выступления знаменитой актрисы не сообщается.


Напомним, о диагнозе Анастасии Заворотнюк сообщил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На видеоконференции с главой российского государства он подтвердил, что актриса ведет борьбу с онкологическим заболеванием.

Ранее Завотделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Константин Титов рассказал о препаратах, которые могут помочь популярной артистке справиться с тяжелым онкологическим заболеванием.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На Украине захватили автобус с пассажирами. LIVE

В транспорте находится 20 человек

Россиянам планируют давать деньги за отдых на отечественных курортах

Для получения компенсации необходимо будет соблюсти несколько условий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей