Онколог рассказал о методах лечения Заворотнюк

Онколог рассказал о методах лечения Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иммунотерапия увеличит шансы известной актрисы на выздоровление

Завотделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Константин Титов рассказал о препаратах, которые могут помочь Анастасии Заворотнюк справиться с тяжелым онкологическим заболеванием.

Как пояснил эксперт, существует ряд средств, которые влияют на иммунную систему пациента, увеличивая ее способность противостоять болезни.

Так онколог прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об американском препарате, которым якобы лечат Анастасию Заворотнюк, пишет издание iReactor.

По словам Титова, данное средство как раз способно разблокировать защитные механизмы организма, который после этого начинает активную борьбу с раковыми клетками.


Специалист добавил, что недавно Минздрав представил лекарство для иммунотерапии, синтезированное отечественным производителем.

При этом эксперт особо отметил, что стимулирующая иммунитет терапия должна применяться совместно с другими методами борьбы с раковым заболеванием.

Ранее "Утро.ру" делилось комментарием отца Жанны Фриске о заболевании Анастасии Заворотнюк. Владимир Фриске думает, что актрису смогут вылечить.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 18 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Приметы на 18 июля: что можно и нельзя делать в день Афанасия Афонского

В Афанасьев день Луна и лунный свет сулили удачу и реализацию желаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей