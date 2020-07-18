Иммунотерапия увеличит шансы известной актрисы на выздоровление

Завотделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Константин Титов рассказал о препаратах, которые могут помочь Анастасии Заворотнюк справиться с тяжелым онкологическим заболеванием.

Как пояснил эксперт, существует ряд средств, которые влияют на иммунную систему пациента, увеличивая ее способность противостоять болезни.

Так онколог прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об американском препарате, которым якобы лечат Анастасию Заворотнюк, пишет издание iReactor.

По словам Титова, данное средство как раз способно разблокировать защитные механизмы организма, который после этого начинает активную борьбу с раковыми клетками.

Специалист добавил, что недавно Минздрав представил лекарство для иммунотерапии, синтезированное отечественным производителем.

При этом эксперт особо отметил, что стимулирующая иммунитет терапия должна применяться совместно с другими методами борьбы с раковым заболеванием.

Ранее "Утро.ру" делилось комментарием отца Жанны Фриске о заболевании Анастасии Заворотнюк. Владимир Фриске думает, что актрису смогут вылечить.