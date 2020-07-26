"Настя боец": Королева высказалась о состоянии Заворотнюк

"Настя боец": Королева высказалась о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица считает, что звезда "Моей прекрасной няни" справится с болезнью

Новостей о здоровье Анастасии Заворотнюк пока нет, но, по некоторой информации, актриса чувствует себя намного лучше. О здоровье артистки журналистам рассказала Наташа Королева, которая живет неподалеку от нее.

Жена Тарзана призналась, что она знает то же, что и пресса – звезда сериала "Моя прекрасная няня" пошла на поправку. Остальное артистке неизвестно: Заворотнюк и Королева живут в разных уголках подмосковного коттеджного поселка Крекшино.

"Настя боец, поэтому все должно быть хорошо",

– поделилась своим мнением Королева. Певица добавила в интервью "Комсомольской правде", что искреннее желает Заворотнюк выздоровления.

Напомним, что об улучшении состояния звезды "Моей прекрасной няни" заговорили весной этого года. Недавно и вовсе появились слухи, что актриса впервые за долгое время даст большое интервью, где расскажет о болезни и лечении. Представительница Заворотнюк эту информацию комментировать отказалась.

Карина СИРАЗОВА

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