Продюсер сделал пугающее заявление о звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Андрей Разин высказался о ситуации с Анастасией Заворотнюк. На своей странице в "Инстаграм" создатель группы "Ласковый май" опубликовал фотографию актрисы и сопроводил ее устрашающим заявлением.

"Все плохо", – написал Разин под постом с фото звезды.

При этом Анастасия оказалась не единственной героиней публикации. Рядом со снимком Заворотнюк Разин разместил фото Михаила Ефремова. На первом кадре изображен виновник смертельного ДТП, а на втором – звезда телесериала.

Продюсер был немногословен, но сумел напугать подписчиков. В комментарии под публикацией неравнодушные пытаются выяснить, что случилось с знаменитостями.

Это заявление выглядит весьма неожиданным, ведь совсем недавно в СМИ появилась информация, что ведущей борьбу с онкологией Анастасии стало намного лучше, она может выходить из больничной палаты и проводит время с семьей. Журналисты писали, что состояние любимицы публики насколько улучшилось, что вскоре она даст большое интервью на телевидение.

Такие известия ободрили поклонников Заворотнюк, тем более, что даже ее директор не стал опровергать эту информацию. Впрочем, официальное подтверждение журналисты тоже не получили – представитель звезды сериала "Моя прекрасная няня" отказался от комментариев.