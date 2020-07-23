Журналисты связались с директором Заворотнюк после новостей о большом интервью актрисы

Журналисты связались с директором Заворотнюк после новостей о большом интервью актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Представительница артистки не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, просочившуюся в СМИ

Любимая многими актриса Анастасия Заворотнюк, получившая популярность благодаря главное роли в сериале "Моя прекрасная няня", уже год лечится от онкологического заболевания. Слухи о состоянии артистки не утихают. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Анастасия собирается выступить на телевидении и дать большое интервью журналистам. Артистка, я кобы, планирует рассказать, как складывалась ее жизнь в последний год. 

Издание Nation News связалось с директором "прекрасной няни" Мариной Потаповой. Журналисты попросили представителя звезды подтвердить или опровергнуть слухи о большом выступлении Анастасии на ТВ. Директор актрисы заявила, что не будет комментировать появившуюся в СМИ информацию. 

Представители прессы пристально следят за состоянием звезды сериалов. По последним данным, ее здоровье улучшилось. Анастасия перебралась из больницы домой, где с ней находится все семья. Однако недавно "родовое гнездо" пришлось покинуть старшей дочери Заворотнюк Анне. Девушка призналась, что будет очень скучать по маме. 

Представители шоу-бизнеса тоже стараются отслеживать, что происходит со всеобщей любимицей. Недавно отец Жанны Фриске, которая умерла от онкологического заболевания, выразил надежду, что у актрисы получится выкарабкаться, ведь доктора используют для ее лечения самые новые и действенные препараты. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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