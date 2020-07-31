Жители коттеджного поселка, где живет актриса, сообщили радостные вести о ее состоянии

Судя по всему, звезда сериала "Моя прекрасная няня", которая долгие месяцы сражается с онкологическим заболеванием, пошла на поправку. Жители элитного поселка Крекшино рассказали журналистам о встрече с Анастасией Заворотнюк. Сейчас она выглядит гораздо лучше, пишут СМИ.

Встретившиеся с артисткой соседи сообщили, что она похудела, а волосы, утраченные из-за химиотерапии, снова отросли.

"…она даже улыбалась",

– цитирует радостную весть издание Popcake.

Собеседники СМИ добавили, что настрой у Заворотнюк сейчас позитивный, она выглядит окрепшей. Поклонники актрисы искренне верят, что их любимица вскоре победит болезнь и вернется к прежней жизни.

О том, что Анастасии стало лучше, свидетельствуют и ранее опубликованные в СМИ сообщения. Так, недавно стало известно, что Заворотнюк готовится дать на телевидении большое интервью. Возможно, артистка поделится с россиянами последними событиями из самого сложного для нее периода жизни.

Кроме того, в прессе мелькали известия и о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" может вернуться в кино – фанаты ждут этого с нетерпением.