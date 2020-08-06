Гинеколог дала оценку, как могло сказаться ЭКО на здоровье звезды

Специалист в области репродуктивной медицины и жена знаменитого певца Александра Малинина Эмма развенчала все мифы об ЭКО и его последствиях. Из высказываний врача становится ясно, что данная процедура не могла стать причиной развития рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Малинина также подчеркнула, что не стоит бояться ЭКО, а перед процедурой настоятельно порекомендовала провериться на наличие онкологических заболеваний, поскольку любая беременность может спровоцировать стремительное развитие болезни.

"Хочу развеять жуткий миф. Есть женщины, которые считают, что ЭКО – это априори рак. Но на самом деле любая беременность при наличии в организме онкологического заболевания является стимулирующим фактором для болезни", – написала эксперт в своей статье для портала Letidor.

Напомним, что в августе прошлого года в СМИ появились новости о том, что у Анастасии Заворотнюк глиобластома на последней стадии. В сети решили, что причиной такого серьезного заболевания могла стать процедура ЭКО.

Напомним, что недавно соседи увидели Анастасию Заворотнюк и подробно рассказали о том, как сейчас выглядит актриса.

