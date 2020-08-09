Поклонники переживают за здоровье звезды "Моей прекрасной няни"

В СМИ постоянно появляются новые новости о самочувствии Анастасии Заворотнюк: кто-то пишет, что ей стало хуже, а кто-то говорит о скором выздоровлении. Однако поклонники предпочитают доверять достоверным источникам. Например, дочери актрисы Анне, которая всегда честно отвечает на вопросы подписчиков. Но сегодняшние инстаграм-истории вызвали беспокойство фолловеров.

На своей странице в социальной сети девушка выложила два коротких ролика. На них девушка одета во все черное. Поклонники сразу же забили тревогу, но Анна поспешила их успокоить. Девушка просто решила похвастаться недавней покупкой, а заодно и рассказать о своем здоровье.

"Я себя гораздо лучше чувствую, и вот пока болела мне прислали крутой спортивный костюм. (...) Как вам?" – похвасталась девушка в "историях".

Девушка выглядит отдохнувшей и свежей. Кажется, что результаты анализов на коронавирус обрадовали ее.

Напомним, что ранее специалист в области репродуктивной медицины высказалась о причинах рака у Заворотнюк. Она исключила появление глиобластомы у Анастасии из-за процедуры ЭКО.