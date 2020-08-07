Тесты Анны на коронавирус оказались отрицательными

Совсем недавно дочь Заворотнюк сильно заболела. Из-за температуры и кашля девушка заподозрила у себя коронавирус. Анна тут же сдала анализы на COVID-19, а позже рассказала о результатах. Инфекция у нее не подтвердилась, сообщили СМИ со ссылкой на ее же слова.

Наследница актрисы поделилась результатами теста, как только они стали известны. "Отрицательный!" – сообщила она. И добавила, что завтра будет готов повторный: так она удостоверится, что коронавирусом не болеет, приводят слова Заворотнюк-младшей "7 дней".

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" заболела несколько дней назад – симптомы напоминали сильную простуду. Тогда девушка призналась: она понимает, что коронавирусом, наверное, переболеют практически все, но в то же время сама беспокоится о родных, которых может заразить. Напомним, сейчас Анна живет в загородном доме с бабушкой и маленькой сестрой.

А вот о местонахождении Анастасии Заворотнюк информация по-прежнему противоречивая. Соседи актрисы говорили, что недавно видели ее в Крекшино. По другим данным, в последнее время звезда "Моей прекрасной няни" была в США, где проходила лечение, и совсем скоро должна вернуться в Подмосковье.