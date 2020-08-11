Мужу пришлось отправиться в Нью-Йорк ради жены

Больше года актриса Анастасия Заворотнюк борется со страшным диагнозом – глиобластомой. Существуют разнообразные версии, где сейчас находится звезда сериала "Моя прекрасная няня" и как она себя чувствует.

Недавно появилась информация, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Якобы актриса прошла лечение заграницей и вернулась на Родину, где продолжает проходить длительный курс реабилитации.

Однако, некоторые утверждают, что никаких улучшений в состоянии здоровья Заворотнюк нет. Наоборот, она чувствует себя гораздо хуже. По словам инсайдеров, Анастасия сильно набрала в весе из-за многочисленных химиотерапий. Более того, у нее выпали практически все волосы.

Недавно появилась еще одна версия о судьбе Анастасии Заворотнюк. Говорят, что актриса на данный момент находится в Нью-Йорке. А муж звезды Петр Чернышов часто навещает свою супругу и всячески ее поддерживает.

По слухам, дочь Анастасии Заворотнюк Анна помогла найти хорошую клинику для матери. Дорогостоящее лечение оплачивают не только родные и друзья актрисы, но и коллеги по сцене. Сообщается, что деньги для Заворотнюк также выделяет какой-то фонд.

Недавно появилась новость о болезни Анны Заворотнюк. Девушка заподозрила у себя коронавирус. Однако, тест показал отрицательный результат.