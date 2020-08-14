Артистку заметили в клинике вместе с мужем

Слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк покинула РФ для нового курса лечения, не подтвердились. Как пишут медиа, информация такого рода была не более чем порцией сплетен от Телеграм-каналов. На деле же Анастасию заметили в Центральной клинической больнице с поликлиникой (ЦКБ) в Москве вместе с супругом Петром Чернышевым.

Один из медработников заявил, что состояние Анастасии вновь ухудшилось: пришлось провести плановую госпитализацию. Однако причин для беспокойства нет: ничего серьезного, уверяет он.

Впрочем, до сих пор никто так и не смог похвастаться фотографией страдающей от раковой опухоли Анастасии, сообщает Popcake.tv. С другой же стороны, папарацци сами могли утратить к этому интерес: семья актрисы никого к себе не подпускает. Остается лишь надеяться на ее скорейшее выздоровление.

Одна из медсестер в ЦКБ заявила, что пока что в больницу не обращался ни один журналист за снимком Анастасии за взятку: в этой истории каждый стремится соблюдать негласный закон этики, что, безусловно, радует ответственных за жизнь пациентов врачей.

"Поверьте, все не так плохо, как пишут в СМИ", – заявила медработница.

Не так давно появилась информация, что Анастасия Заворотнюк в данный момент находится в Нью-Йорке. А муж звезды Петр Чернышев часто навещает свою супругу и всячески ее поддерживает.



