"Полна оптимизма": Заворотнюк готова вернуться в профессию

"Полна оптимизма": Заворотнюк готова вернуться в профессию
Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса уверенно идет на поправку

Долгие месяцы многомиллионная аудитория Анастасии Заворотнюк следит за состоянием звезды сериала "Моя прекрасная няня". Наконец, проблемы со здоровьем стали разрешаться, и знаменитость в скором времени может вернуться на экраны. Об этом сообщают СМИ.

Со слов знакомого, который проживает в том же поселке, что и любимица публики с семьей, журналистам издания Popcake стало известно, что актриса чувствует себя значительно лучше.

Преданные фанаты переживают за ее здоровье вместе с родными знаменитости. Теперь они могут вздохнуть свободнее. Если информация издания подтвердится, недалек тот день, когда зрители снова увидят свою любимицу на экранах.

"Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию", – заявил знакомый знаменитой семьи.

Мужчина отметил, что давно не видел актрису, но другие соседи заверили, что у нее уже все хорошо.


Ранее "Утро.ру" делилось историей о том, как Анастасия Заворотнюк рассталась с первым мужем.

Ольга ФЕДОРОВА

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