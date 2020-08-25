Актриса уверенно идет на поправку

Долгие месяцы многомиллионная аудитория Анастасии Заворотнюк следит за состоянием звезды сериала "Моя прекрасная няня". Наконец, проблемы со здоровьем стали разрешаться, и знаменитость в скором времени может вернуться на экраны. Об этом сообщают СМИ.

Со слов знакомого, который проживает в том же поселке, что и любимица публики с семьей, журналистам издания Popcake стало известно, что актриса чувствует себя значительно лучше.

Преданные фанаты переживают за ее здоровье вместе с родными знаменитости. Теперь они могут вздохнуть свободнее. Если информация издания подтвердится, недалек тот день, когда зрители снова увидят свою любимицу на экранах.

"Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию", – заявил знакомый знаменитой семьи.

Мужчина отметил, что давно не видел актрису, но другие соседи заверили, что у нее уже все хорошо.

Ранее "Утро.ру" делилось историей о том, как Анастасия Заворотнюк рассталась с первым мужем.