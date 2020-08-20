Мужчина не смог вернуть возлюбленную

Первый брак Анастасии Заворотнюк никак нельзя назвать счастливым. Актриса всего год была женой бизнесмена немецкого происхождения Олафа Шварцкопфа, но об этом периоде своей жизни старается не вспоминать.

Знаменитость заблокировала бывшего возлюбленного в телефоне и не намерена поддерживать с ним никакие контакты. Олав старше Анастасии на 12 лет. Мужчине нелегко дался разрыв с любимой женщиной. Периодически экс-супруг ностальгирует по рухнувшим отношениям на различных ток-шоу. Не стесняется бывший бизнесмен говорить и об очень личном. Однажды он признался, что они с Анастасией потеряли ребенка.

Когда стало известно о страшном заболевании звезды сериала "Моя прекрасная няня", Олав снова появился в объективе телекамер. В эфире шоу "Пусть говорят" он признавался, что до сих пор любит Заворотнюк, и показывал архивные кадры с бракосочетания.

Напомним, причиной разрыва этой пары называли домашнюю тиранию. Сейчас Олав трудится на стройке, его бизнес давно прогорел.

Ранее стало известно, что состояние Анастасии резко ухудшилось, медикам пришлось провести плановую госпитализацию. Отметим, вокруг звезды и ее здоровья ходит немало слухов. Так, недавно появилась информация, что артистка в данный момент находится в Нью-Йорке.